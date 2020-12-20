THY, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcularını mağdur etmeyecek - Son Dakika

THY, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcularını mağdur etmeyecek

20.12.2020 23:53
THY, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcularını mağdur etmeyecek, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşların geçici durdurulduğunu hatırlatarak, yolcuların bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyeceğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşların geçici durdurulduğunu hatırlatarak, yolcuların bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyeceğini bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığı açıklaması üzerine paylaşımda bulundu.

Ekşi, iletisinde, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcularını mağdur etmeyecek - Son Dakika


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