İşkence gördüğünü iddia eden THY personeli video çektikten sonra intihar etti! THY açıklama yaptı - Son Dakika
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İşkence gördüğünü iddia eden THY personeli video çektikten sonra intihar etti! THY açıklama yaptı

06.06.2023 17:10

Uzun yıllar çalıştığı Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te baskı görüp haksızlığa uğradığını söyleyen Ömer Koray Özbay sosyal medyaya bir video yükleyip intihar etti. Videoda, "3 yıldır işkence çekiyorum" diyen Özbay'ın iddialarının ardından THY Basın Müşavirliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te (TGS) uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay'ın paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda THY'de uzun yıllar baskı ve haksızlıklar gördüğünü anlatan Özbay'dan daha sonra haber alınamadı. Video ile birlikte 4 sayfalık yazılı not da paylaşan Özbay'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları (THY) intihar eden eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımların incelendiğini açıkladı.

İşkence gördüğünü söyleyen THY personeli video çekip intihar etti! Kurumdan açıklama var

"KONU TAKİP EDİLMEKTEDİR"

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (21)
  • sait acar: Bu arkadaş,troller baskısı ve en ağır işlerin kendisine kasıtlı olarak verildiğinden ve kurum içerisinde dışlanmış olduğundan,intiharı seçmiş olabilir.yazık.Allah rahmet eylesin.yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: liyakatsiz kişiler yönetici pozisyonunda ise mobbing kaçınılmazdır, zira adam işi bilmediğinden, zart zurt la işi götürmeye çalışır hatta daha da ileri gidebilir. Cevap Yaz 52 1 Yayından Kaldır
  • esoes esoes: Çocuğu eleştirmeyin lütfen. Ne yaşadı nelere maruz bilmiyoruz. Para için değer mi diyorsunuz da konu para değil. İş hayatı insanın tüm hayatını psikolojisini ele geçiriyor etkiliyor. Resmen kendi özel hayatına dönüşüyor hatta. Kim bilir ne emekler verdi de karşılıksız kaldı emekleri. Çözümü ölümde gören birisi ciddi tramvalar yaşamıştır gerçekten. Allah sevdiklerine sabırlar versin. Yattığı yerde huzur bulsun.. Cevap Yaz 61 0 Yayından Kaldır
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Türk Hava Yolları, Ömer Koray, Japonya, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşkence gördüğünü iddia eden THY personeli video çektikten sonra intihar etti! THY açıklama yaptı - Son Dakika


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