İşkence gördüğünü iddia eden THY personeli video çektikten sonra intihar etti! THY açıklama yaptı

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Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te (TGS) uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay'ın paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda THY'de uzun yıllar baskı ve haksızlıklar gördüğünü anlatan Özbay'dan daha sonra haber alınamadı. Video ile birlikte 4 sayfalık yazılı not da paylaşan Özbay'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları (THY) intihar eden eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımların incelendiğini açıkladı.

"KONU TAKİP EDİLMEKTEDİR"

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.