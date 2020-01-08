THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Son Dakika
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THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu

6 saat önce

Türk Hava Yolları(THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla yarın saat 21.00'e kadar askıya aldı.

THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu, System.String[]

Türk Hava Yolları(THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla yarın saat 21.00'e kadar askıya aldı.

İran ile ABD arasında son günlerde yaşanan kriz sürerken bölgede artan gerilim nedeniyle THY, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda THY, iki ülkedeki uçuşlarını yarın akşam saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

IRAK VE İRAN HAVA SAHASI KULLANILMAYACAK

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın farklı ülkelere seyahat eden uçakları da Irak ve İran hava sahasını yine bu süre zarfında kullanmayacak. Uçaklar belirtilen hava sahasına girmeden rotalarında devam edecek.

(Ferhat Yasak/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:00 Kaynak: İHA
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