THY, İran seferlerini iptal etti - Son Dakika
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THY, İran seferlerini iptal etti

6 saat önce

Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etti.

THY, İran seferlerini iptal etti, System.String[]

Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etti. Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirdi.


Edinilen bilgiye göre, İran'da yaşanan Korona virüs nedeniyle bu ülkeye yapılan seferlerin tek taraflı durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları da bazı seferlerini durdurdu. Türk Hava Yolları İran'a yaptığı İsvahan, Meşet, Şiraz seferlerini iptal ederken, Tahran uçuşlarında günde 2'ye indirdi.


İran'da kalan Türk vatandaşlarını getirecek


Türk Hava Yolları İran'da sadece Tahran'a uçacak. Türkiye' den Tahran'a yolcu götürecek olan Türk Hava Yolları'nın, dönüşte ise sadece İran'da kalan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getireceği öğrenildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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