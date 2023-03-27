Türk Hava Yolları'nın İsrail seferleri, yoğun eylemler nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Hava Yolları'nın İsrail seferleri, yoğun eylemler nedeniyle iptal edildi

27.03.2023 16:18

İsrail'deki yargı reformu tartışmalarıyla alevlenen protestolar sonrası Ben Gruion Havalimanı'nda da grev başlatıldı. Türk Hava Yolları (THY) grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

GREV NEDENİYLE SEFERLER DURDURULDU

İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.

THY'NİN BUGÜNKÜ SEFERLERİ İPTAL

Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul- Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İsrail'de iç savaş çıkmak üzere! Vekili 'karşıt gösteri' çağrısı ülkeyi çıkmaza sokuyor İsrail'de iç savaş çıkmak üzere! Vekili 'karşıt gösteri' çağrısı ülkeyi çıkmaza sokuyor İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Türk Hava Yolları, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları'nın İsrail seferleri, yoğun eylemler nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Silivri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
16:34 Fransa Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
16:08 Kerem Kınık'tan "istifa" açıklaması: Bunu yaparsam sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür
16:07 Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
15:55 Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü
16:06 Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş
16:00 Tepkiler büyüyor! Genco Erkal'dan Muharrem İnce'ye sert eleştiri: İmzayı bulunca başı dönmüş
15:41 Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi
15:33 Son dakika: TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen hafriyat kamyonu çok sayıda araca çarptı: 6 ölü, 3 yaralı
15:33 TEM Otoyolu üzerinde hafriyat kamyonu araçlara çarptı! Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 17:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Hava Yolları'nın İsrail seferleri, yoğun eylemler nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement