THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul- Denizli uçuşunda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı konulan bir yolcu nedeniyle 12 yolcunun karantina altına alındığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı haber mecralarında, TK2578 sefer sayılı İstanbul-Denizli uçuşumuzda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı koyulan bir yolcumuz nedeniyle 12 yolcumuzun karantina altına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Bahsi geçen uçuşumuzda böyle bir vaka yaşanmamış olup haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:05 - Kaynak: AA
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