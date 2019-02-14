Thy: İstanbul Havalimanı'na Ortaklık İçin Bir Kararımız Yok

TÜRK Hava Yolları (THY), bazı basın yayın organlarında "İstanbul Havalimanı'na hissedar" olacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, "İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır" dedi.

TÜRK Hava Yolları (THY), bazı basın yayın organlarında "İstanbul Havalimanı'na hissedar" olacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, "İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır" dedi.



THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır." - İstanbul

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THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı

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