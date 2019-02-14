Son Dakika Haberleri: Thy: İstanbul Havalimanı'na Ortaklık İçin Bir Kararımız Yok

Thy: İstanbul Havalimanı'na Ortaklık İçin Bir Kararımız Yok

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY), bazı basın yayın organlarında "İstanbul Havalimanı'na hissedar" olacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, "İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır" dedi.

Thy: İstanbul Havalimanı'na Ortaklık İçin Bir Kararımız Yok, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY), bazı basın yayın organlarında "İstanbul Havalimanı'na hissedar" olacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, "İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır" dedi. 

THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:30 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi
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