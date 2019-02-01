Thy, İstanbul Havalimanı'na Taşınmaya Başladı 2
46 dakika önce
İstanbul - THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMAYA BAŞLADI 2 (yeni görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- THY
, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMAYA BAŞLADI 2 (yeni görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:08 Kaynak: DHA
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