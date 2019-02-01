Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı'na Taşınmaya Başladı 4

Thy, İstanbul Havalimanı'na Taşınmaya Başladı 4

1 saat önce

İstanbul - THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMAYA BAŞLADI 4 (TIR'ların İstanbul Havalimanı'na gelişleri)(Tür: İstanbul)

İstanbul - THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMAYA BAŞLADI 4 (TIR'ların İstanbul Havalimanı'na gelişleri)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:06 Kaynak: DHA

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