Son Dakika Haberleri: THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor
Son Dakika Ekonomi Haber

THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor

4 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımıyla yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımıyla yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim şöyle; "İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır"


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2020 THY Euroleague Final-Four Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]