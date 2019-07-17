THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor
4 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımıyla yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.
Türk Hava Yolları Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
(THY), İstanbul
Havalimanı'nda, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımıyla yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.
Konuyla ilgili THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim şöyle; "İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır"
2020 THY Euroleague Final-Four Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak