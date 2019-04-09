Son Dakika Haberleri: THY İstanbul Havalimanı'nda Bugün 103 Bin Yolcu Ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda Bugün 103 Bin Yolcu Ağırlayacak

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin 850 yolcuya hizmet vereceğini duyurdu.

THY İstanbul Havalimanı'nda Bugün 103 Bin Yolcu Ağırlayacak, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin 850 yolcuya hizmet vereceğini duyurdu. Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda bugün 294 kalkış 271 varış olmak üzere toplam 565 sefer yapacağız. Toplam 103 bin 850 yolcumuza hizmet vereceğiz. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak" açıklamasında bulundu.(Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:50 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi
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