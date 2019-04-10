THY İstanbul Havalimanı'nda Tam Kapasiteye Geçiyor
1 saat önce
Türk Hava Yolları(THY), tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda 12 Nisan cuma günü tam kapasiteye geçileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:48 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları(THY
), tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul
Havalimanı'nda 12 Nisan cuma günü tam kapasiteye geçileceğini duyurdu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "İstanbul Havalimanı'nda THY olarak; kalkış varış olmak üzere toplam bugün 712, perşembe 849, cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır." açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı) - İstanbul
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