Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı'nda Yeni Seferlere Hazırlanıyor

Thy, İstanbul Havalimanı'nda Yeni Seferlere Hazırlanıyor

1 saat önce

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 sefer icra eden Türk Hava Yolları (THY), gerekli izinlerin alınmasının ardından Paris, Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyorKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY...

Thy, İstanbul Havalimanı'nda Yeni Seferlere Hazırlanıyor, System.String[]
İSTANBUL Havalimanı'ndan iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 sefer icra eden Türk Hava Yolları (THY), gerekli izinlerin alınmasının ardından Paris, Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyor

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, Yurt dışına: (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat;  Yurt içine: Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:57 Kaynak: DHA

Frankfurt, Paris, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret Etti Haluk Levent'in Yardım Ettiği Kolombiyalı Dansçılar Ülkelerine Döndü

İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:12:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı'nda Yeni Seferlere Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]