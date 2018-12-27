Thy, İstanbul Havalimanı'nda Yeni Seferlere Hazırlanıyor

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 sefer icra eden Türk Hava Yolları (THY), gerekli izinlerin alınmasının ardından Paris, Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyorKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY...

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 sefer icra eden Türk Hava Yolları (THY), gerekli izinlerin alınmasının ardından Paris, Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyor



Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, Yurt dışına: (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; Yurt içine: Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz" dedi. - İstanbul

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