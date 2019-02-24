Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı'ndan 272 Bin 821 Yolcu Taşıdı

Thy, İstanbul Havalimanı'ndan 272 Bin 821 Yolcu Taşıdı

9 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı açıldığı tarihten itibaren toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladığını açıkladı.

Thy, İstanbul Havalimanı'ndan 272 Bin 821 Yolcu Taşıdı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı açıldığı tarihten itibaren toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladığını açıkladı.

THY, İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 2 bin 173 uçak seferi ile toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladı. Twitter üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " İstanbul Havalimanında yeni hatlarımız ile büyümeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 173 sefer ile 272 bin 821 yolcumuzu İstanbul Havalimanında ağırladık. İstanbul Havalimanı havacılıkta bir zafer anıtıdır" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:25 Kaynak: DHA

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