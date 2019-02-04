Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Londra Seferlerine Başladı

- İSTANBUL Havalimanı'ndan dış hatlarda Frankfurt, Münih, Paris, Bakü, Ercan, Kuveyt ve Bişkek seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün de Londra seferlerine başladı.

- İSTANBUL Havalimanı'ndan dış hatlarda Frankfurt, Münih, Paris, Bakü, Ercan, Kuveyt ve Bişkek seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün de Londra seferlerine başladı.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek büyük taşınma öncesi THYı, İstanbul Havalimanı'nda uçuş ağına yeni bir nokta ekledi. THY bugün itibariyle başlattığı Londra Gatwick seferini yapan TC- JVN kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak saat 10.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.



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