Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Londra Seferlerine Başladı
2 saat önce
- İSTANBUL Havalimanı'ndan dış hatlarda Frankfurt, Münih, Paris, Bakü, Ercan, Kuveyt ve Bişkek seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün de Londra seferlerine başladı.
- İSTANBUL Havalimanı'ndan dış hatlarda Frankfurt
, Münih
, Paris
, Bakü
, Ercan, Kuveyt
ve Bişkek seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları
(THY
) bugün de Londra
seferlerine başladı. Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na gerçekleşecek büyük taşınma öncesi THYı, İstanbul Havalimanı'nda uçuş ağına yeni bir nokta ekledi. THY bugün itibariyle başlattığı Londra Gatwick
seferini yapan TC- JVN kuyruk tescilli Boeing
737-800 tipi uçak saat 10.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki
ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme
İmamoğlu'ndan 'AK Parti'yi Yüzde 100'e Çıkaracağız' Diyen Seçmene: Sen Bulguru Ye, İyileşeceksin
24 Haziran'ı Bilen Şirketten İstanbul Anketi