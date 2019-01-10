Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Yaptığı Seferleri Artırıyor
26 dakika önce
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı seferleri artırıyor.
Türk Hava Yolları
, İstanbul
Havalimanı'ndan yaptığı seferleri artırıyor. 29 Ekim
'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'ndan yurt içi ve yurt dışında toplam 8 noktaya uçan Türk Hava Yolları, seferlerini 18'e çıkarıyor.
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı seferlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'ndan, Ankara
, Gaziantep
, Adana
, İzmir
, Trabzon
, Antalya
, Ercan ve Bakü
olmak üzere 8 noktaya uçan Türk Hava Yolları, bu seferlere yenilerini ekliyor. Tür Hava Yollarının açacağı yeni hatlara Yurt dışında Paris
, Frankfurt
, Münih
, Tiflis, Aşkabat, Moskova
ve Kuveyt
'e, yurt içinde ise Diyarbakır
, Hatay
ve Kayseri
noktalarına ekliyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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