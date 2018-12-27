Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Seferler Başlatıyor

Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Seferler Başlatıyor

36 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.

Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Seferler Başlatıyor, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.

Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz." bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:13 Kaynak: AA

Twitter, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret Etti

Haluk Levent'in Yardım Ettiği Kolombiyalı Dansçılar Ülkelerine Döndü İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:49:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Seferler Başlatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]