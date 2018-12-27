Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Seferler Başlatıyor
36 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, THY'nin İstanbul
Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.
Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) Moskova
, Paris
, Londra
, Frankfurt
, Münih
, Kuveyt
, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır
, Kayseri
, Hatay
seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz." bilgisini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:13 Kaynak: AA
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