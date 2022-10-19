THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak - Son Dakika
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THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak

19.10.2022 18:58
THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de icra edilmesi planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.

Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları, İtalya, Güncel, Son Dakika

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