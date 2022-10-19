THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de icra edilmesi planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak - Son Dakika

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