Thy, İtalya'da Ki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da Hava Trafik Kontrollerinin Cuma günü yapacağı grev nedeniyle bu ülkeyedüzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da Hava Trafik Kontrollerinin Cuma günü yapacağı grev nedeniyle bu ülkeye
düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.
İtalya'da Hava Trafik Kontrollerinin yapacağı grev nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle yolcularının mağdur olmaması için Türk Hava Yolları 11 Ocak'ta İstanbul'dan yapacağı Roma, Milano ve Venedik seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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