Son Dakika Haberleri: Thy, İtalya'da Ki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

Thy, İtalya'da Ki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da Hava Trafik Kontrollerinin Cuma günü yapacağı grev nedeniyle bu ülkeyedüzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.

Thy, İtalya'da Ki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da Hava Trafik Kontrollerinin Cuma günü yapacağı grev nedeniyle bu ülkeye

düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.

İtalya'da Hava Trafik Kontrollerinin yapacağı grev nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle yolcularının mağdur olmaması için Türk Hava Yolları 11 Ocak'ta İstanbul'dan yapacağı Roma, Milano ve Venedik seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, İtalya, Güncel
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