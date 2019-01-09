THY İtalya'daki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

Enver ALAS / Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları(THY), İtalya'daki Hava Trafik Kontrollerinin 11 Ocak'ta yapacağı grev nedeniyle, Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Enver ALAS/ Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL,DHA



Türk Hava Yolları(THY), İtalya'daki Hava Trafik Kontrollerinin 11 Ocak'ta yapacağı grev nedeniyle, Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya iptal edilen seferler şu şekilde:



TK1865 - TK 1866 İstanbul-Roma-İstanbul



TK 1871 -1872 İstanbul-Venedik-İstanbul



TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı

Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu

İstanbul Havalimanı'nda Ortaklık Yapısı Değişiyor! Dev Şirket Hisselerini Satıyor