Son Dakika Haberleri: THY İtalya'daki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

THY İtalya'daki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

1 saat önce

Enver ALAS / Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları(THY), İtalya'daki Hava Trafik Kontrollerinin 11 Ocak'ta yapacağı grev nedeniyle, Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

THY İtalya'daki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti, System.String[]
Enver ALAS/ Tansu Edip GÖKBUDAK  İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY), İtalya'daki Hava Trafik Kontrollerinin 11 Ocak'ta yapacağı grev nedeniyle, Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya iptal edilen seferler şu şekilde:  

TK1865 - TK 1866 İstanbul-Roma-İstanbul

TK 1871 -1872 İstanbul-Venedik-İstanbul

TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:45 Kaynak: DHA

Venedik, İstanbul, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı

Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu İstanbul Havalimanı'nda Ortaklık Yapısı Değişiyor! Dev Şirket Hisselerini Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:25:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY İtalya'daki Grev Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]