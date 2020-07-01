THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı - ROMA - Son Dakika

THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı - ROMA

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya'ya tarifeli seferlerine bugün Roma ve Milano'dan yeniden başladı.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya'ya tarifeli seferlerine bugün Roma ve Milano'dan yeniden başladı.

Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz

Avrupa'da Kovid-19'dan ilk ve en ciddi şekilde etkilenen İtalya'ya yönelik uçuşlarını 29 Şubat'ta askıya alan THY, 4 ay aradan sonra bugün seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, THY, bu sabah itibarıyla Roma- İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez icra etti.

Roma'dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer alırken, yolcular arasında bir de evcil kedi olması dikkati çekti. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı.

THY, Kovid-19 salgınının şubat ayı sonlarında İtalya'da hızla yayılması sebebiyle bu ülkeye son tarifeli seferini 29 Şubat'ta gerçekleştirmişti. THY, 24 Mart'ta ve 24 Nisan'da ise bu ülkedeki öğrenci ve geçici süreyle gelen vatandaşların yurda dönmesi için Roma ve Milano'dan 3 özel sefer düzenlemişti.

THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya'da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek.

AB'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması sürüyor

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

AB dün açıkladığı karara göre, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a bugünden itibaren sınırlarını açtı.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB, seyahat kısıtlamaları uygulamaya devam edecek.

AB hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağına ise ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir yapacağı güncelleme ile karar verecek.

Türk Hava Yolları, İtalya, Milano, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı - ROMA - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:12 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil 21:06 Son Dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
16:18
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
11:05
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı - ROMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]