Thy kabin memurlarından "iyilik" hareketi

TÜRK Hava Yolları (THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile yardıma muhtaç insanlara ulaşarak yardımlarda bulunuyor. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Dünyada çocuk kalbi kadar renkli bir coğrafya var mı sizce? Peki onların hayallerindeki kadar güzel bir gökyüzü? Bizce yok. Türk Hava Yolları ailemizin iyiliğe uçan kabin ekipleri minik dostlarımızın dünyasına renk katıyor ve onlarla birlikte mutluluğa uçuyor" dedi.

"8 YIL ÖNCE HAYATA GEÇTİ"

"İyiliğe Uçanlar Platformu" kurucularından Sinem Güldal, Feride Emre ve Seray Gürdal, 12 Eylül'de Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nu ve Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları kabin amiri Sinem Güldal yaklaşık 10 yıldır bayrak taşıyıcı bünyesinde çalıştığını, İyiliğe Uçanlar Platformu'nun 8 yıl önce hayata geçtiğini ve şu an yaklaşık 3 bin gönüllü ile beraber yola devam ettiklerini söyledi.

"BİZ PLATFORM OLARAK ÇOCUĞUN İHTİYAÇ SAHİBİ VE HAYALLERİNİN OLMASINA DİKKAT EDİYORUZ"

Platformun öncülüğünü yapan Güldal, "Bu hareket ilk başladığında kendimiz ihtiyaç sahiplerini araştırıp buluyorduk daha sonrasında platformumuz duyulmaya başlayınca gönüllülerimiz ve öğretmenlerimiz bize ulaşmaya başladılar. Biz de şirketimizdeki arkadaşlarımızla el ele verip ihtiyaç sahiplerinin taleplerini gerçekleştiriyoruz. Biz platform olarak çocuğun ihtiyaç sahibi ve hayallerinin olmasına dikkat ediyoruz. Yeni üniformalarımızla çocuklarımızın sınıflarını ziyaret ettik. Okul başlangıcı olduğu için sırt çantalarının içerisinde bulunan kırtasiye seti ve küçük hediyelerimizle beraber çocuklarımıza sunumumuzu gerçekleştirdik. Bugün çocuklarımıza yeni üniformalarımızı ve havacılığı anlattık. Ayrıca Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'ndaki çocuklarımızın bizleri görünce alıştığımız çığlık çığlığa bir tablo olmaması da bugün beni çok duygulandırdı" dedi.

"BİR KALBE DOKUNMALARINA ARACI OLMAK İSTİYORUZ"

Unutamadığı bir anısıda paylaşan Kabin Amiri Güldal, "2015 yılında Afrika'ya gerçekleştirdiğimiz bir programımızda dağ köylerinde bulunan çocuklara topları götürdüğümüzde nasıl oynayacaklarını bilmemeleri beni çok duygulandırmıştı. Bunun yanı sıra şeker ve çikolatanın tadını bilmeyen çocuklar var. Biz iyiliğe uçanlar olarak Türkiye içerisinde hareketimizi özgürce devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışı programlarımızı da şirketimizin düzenlediği kampanyalar ile gerçekleştiriyoruz. "İyiliğe Uçanlar Platformu" olarak bizim amacımız herkesin gönlündeki maneviyatı ortaya çıkarmak ve bir kalbe dokunmalarına aracı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ONLARI GÜLDÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan kabin memuru Feride Emre ise "Annem ve babamın işitme engelli olması nedeniyle işaret dilini biliyorum. Böyle bir etkinlikte bulunmam ve işitme engelli çocuklarımız ile iletişimde olabilmek benim için çok önemli. Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'nda bulunan çocuklar, benim işaret dilini bilmeme çok şaşırdılar. Çocuklar bana ne iş yaptığımı, uçakta neler yaptığımı, korkup korkmadığımı ve işaret dilini nasıl öğrendiğimi sordular. Onlara hediye vermemiz ve kendileriyle fotoğraf çektirdiğimiz için çok mutlu oldular. Engeli olan bütün çocukların her zaman bir ayrıcalığa ihtiyaçlarının olduğunu biliyor ve onları güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ÇOCUK SEVİNDİRDİK VE DAHA ÇOK KALBE DOKUNDUK"

İyiliğe Uçanlar Platformu'nda yer alan Seray Gürdal," Yaptığımız bu etkinlikler; farkındalık, hassasiyet, merhamet ve vicdandan ibaret. Yapılan yardımlar, başka insanları gerçekten içten gelerek görme isteğiyle oluyor. Biz bu yola, birbirimizden güç alarak çıkmamızın ardından daha çok büyüdük, daha çok çocuk sevindirdik ve daha çok kalbe dokunduk" dedi.

"THY AİLEMİZİN İYİLİĞE UÇAN KABİN EKİPLERİ MİNİK DOSTLARIMIZIN DÜNYASINA RENK KATIYOR"

THY kabin memurlarının başlattığı iyilik hareketi ile ilgili resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Dünyada çocuk kalbi kadar renkli bir coğrafya var mı sizce? Peki onların hayallerindeki kadar güzel bir gökyüzü? Bizce yok. Türk Hava Yolları ailemizin iyiliğe uçan kabin ekipleri minik dostlarımızın dünyasına renk katıyor ve onlarla birlikte mutluluğa uçuyor" dedi.