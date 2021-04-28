THY, Kanada destinasyonuna Vancouver kentini de ekledi - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinin ardından Vancouver'a da haftanın bir günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Kanada'daki yeni destinasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekşi, "Kanada'da 3. noktaya başlıyoruz. Toronto, Montreal ve şimdi #Vancouver. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.