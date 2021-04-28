THY, Kanada destinasyonuna Vancouver kentini de ekledi - Son Dakika

THY, Kanada destinasyonuna Vancouver kentini de ekledi
28.04.2021 02:27
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinin ardından Vancouver'a da haftanın bir günü karşılıklı sefer düzenleyecek.
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinin ardından Vancouver'a da haftanın bir günü karşılıklı sefer düzenleyecek.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Kanada'daki yeni destinasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Ekşi, "Kanada'da 3. noktaya başlıyoruz. Toronto, Montreal ve şimdi #Vancouver. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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