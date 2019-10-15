Son Dakika Haberleri: THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
Son Dakika Ekonomi THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak

THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak

8 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Türk Hava Yolları, Vancouver, Kanada, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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