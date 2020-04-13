Son Dakika › Güncel › THY kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
THY kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kovid-19 hastalığına yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan Kılıç, yaşamını yitirdi.
Havayolu Çalışanları Sendikası'ndan (Havasen) yapılan açıklamada, "THY Sorumlu Kaptan Pilotumuz Mehmet Ali Kılıç'ı Kovid-19 sebebiyle kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sendikadan yapılan duyuruda koronavirüs tedavisi devam eden Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:56 Kaynak: AA
Son Dakika THY PİLOTU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz