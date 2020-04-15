THY kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter 'dan yayımladığı taziye mesajında, "Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kaptanımız, Serdar Gündoğdu'ya yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üyelerimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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