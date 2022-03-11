THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

11.03.2022 10:00
THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

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Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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