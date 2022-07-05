Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın TK - 6050 kuyruk tescilli Airbus 330-300 tipi kargo uçağı Sri Lanka Bandaranaike Havalimanı'nda kargo yüklemesi yaptığı sırada apronda bulunan bir konteyner rüzgardan dolayı sürüklenerek uçağın motoruna çarptı. Konteynerin çarptığı Türk Hava Yolları uçağının motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Çarpma sonucu uçakta delik oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağı, tamir edildikten sonra Türkiye 'ye dönecek.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › THY kargo uçağına konteyner çarptı - Son Dakika

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