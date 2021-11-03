THY, kasım ayı uçuş planını güncelledi - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), kasım ayı uçuş planını güncelledi.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların kasım ayında 248 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı ifade edilerek, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz." denildi.

Açıklamada, yeni uçuş planına turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani linkinden ulaşılabileceği kaydedildi.