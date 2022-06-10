THY, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi - Son Dakika
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THY, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi

10.06.2022 16:46
THY, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kazakistan'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi verilerek, "Kazakistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi - Son Dakika

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