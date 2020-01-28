Son Dakika › Güncel › THY, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatacak - Son Dakika
THY, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatacak
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca pazar koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
Son Dakika İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak İBB deprem anında toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı Rekabet Kurumu, beş sigorta şirketine para cezası verilmesine karar verdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu