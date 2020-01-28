THY, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatacak - Son Dakika
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THY, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatacak

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.

THY, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatacak, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca pazar koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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