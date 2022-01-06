THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti - Son Dakika

Kazakistan'da zam protestoları sonrası ülke karıştı. Ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bu akşam planlanan "TK 354" sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.

SEFERLER GELECEĞİ İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi. THY yetkililerinin, ülkede meydana gelen olayları yakından takip ettiği, seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği bildirildi.