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THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti - Son Dakika

THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti

06.01.2022 00:55

Türk Hava Yolları, Kazakistan'da yaşanan olaylar sebebiyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

Kazakistan'da zam protestoları sonrası ülke karıştı. Ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bu akşam planlanan "TK 354" sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.

SEFERLER GELECEĞİ İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi. THY yetkililerinin, ülkede meydana gelen olayları yakından takip ettiği, seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği bildirildi.

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Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti - Son Dakika
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