THY "Körfez'i" zorluyor

Üç erteleme ve çalışma koşullarına ilişkin protestoların ardından bu hafta sonu tam olarak açılacak olan İstanbul Havalimanı, güçlü büyüyen THY'ye Körfez'deki rakiplerine karşı üstünlük sağlamasına katkı verecek.

Üç erteleme ve çalışma koşullarına ilişkin protestoların ardından bu hafta sonu tam olarak açılacak olan İstanbul Havalimanı, güçlü büyüyen THY'ye Körfez'deki rakiplerine karşı üstünlük sağlamasına katkı verecek.

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