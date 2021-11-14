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THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU - Son Dakika

THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU

14.11.2021 19:07
THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladıKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz;

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladıKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00ç00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU - Son Dakika
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