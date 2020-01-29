THY, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor - Son Dakika

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THY, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.
Üstün, açıklamasında, "İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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