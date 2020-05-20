THY KURULUŞUNUN 87'NCİ YILINI KUTLUYOR - Son Dakika

THY KURULUŞUNUN 87'NCİ YILINI KUTLUYOR

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki 87'nci yılını kutluyor.

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki 87'nci yılını kutluyor. Operasyona ilk olarak 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' adıyla başlayan THY, şimdi ise filosunda bulunan 360 uçakla 127 ülkeye uçuş gerçekleştiriyor.

THY, operasyonlarına ilk olarak, 'Devlet Hava Yolları İşletmesiö adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başladı. Havayolu şirketi 1943-1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarısının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurtdışı seferini 1947 yılında, Ankara ' İstanbul ? Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu 'SKYLIFE dergisini de ilk kez 1983 yılında 'THY Magazin adıyla yayınladı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE DURMA NOKTASINA GELDİ

Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten THY, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları'nın 2020 yılı, tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle havacılık tarihinin en zorlu senesine yaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticari yolcu uçuşları durma noktasına geldi. Koronavirüs sürecinde iş, eğitim ya da tatil amacıyla yurtdışında bulunan ve uçuşların durması sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan on binlerce vatandaş tahliye uçuşları ile Türkiye'ye getirildi. Öte yandan hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo uluslararası gıda ve medikal ürünilaç zincirine katkı sağlayan önemli uçuşlar gerçekleştirildi. Ülkelere gönderilen birçok yardım malzemesini de yine Turkish Cargo taşıdı.

DAHA İYİ KONUMA GELECEĞİZ

87 yıl önce yola çıktıklarında 23 yolcuyu ağırlayacak 5 uçaklarının olduğunu hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 'Bundan 87 yıl önce yola çıktığımızda gökyüzünde yalnızca 23 misafirimizi ağırlayabileceğimiz 5 uçağımız vardı. Bugün dünyanın en köklü, en iyi havayolu şirketleri arasındayız ve her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. Türk Hava Yolları'nın yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel havayolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız dedi.

YERDE DEĞİL GÖKTE OLMAYI ÇOK İSTERDİK

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, 'Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87'nci yılımızda yerde değil gökte olmayı' Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek. dedi.

THY KURULUŞUNUN 87'NCİ YILINI KUTLUYOR

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY KURULUŞUNUN 87'NCİ YILINI KUTLUYOR - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu         
15:30
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti         
15:20
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi         
14:14
Hasan Şaş, Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı         
14:01
Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı         
13:28
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı         
13:24
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı         
13:12
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi         
13:12
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı         
13:05
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi         
12:55
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı         
12:54
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 17:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY KURULUŞUNUN 87'NCİ YILINI KUTLUYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]