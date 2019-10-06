Son Dakika Haberleri: THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı

12 dakika önce

BUENOS Türk Hava Yolları (THY) Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, THY'nin Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katılmasına ilişkin "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz.

THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı, System.String[]

BUENOS Türk Hava Yolları (THY) Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, THY'nin Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katılmasına ilişkin "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz." dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) başladı.

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan biri. Arjantin'de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli. Bu sene Arjantin'de River Plate futbol kulübünün forma sponsoru olduğumuz için bu pazarda varlığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Arjantin'in THY için bölgede önemli bir nokta olduğunu belirten Şensoy, "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Fuara gelen halk da zaten nasıl uçulacağını merak ediyor, ki biz de bunun için buradayız. Halkın dünyaya ve Türkiye'ye ulaşabilmesini sağlamak için." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da fuarda THY ve Türkiye'den fuara katılan seyahat şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı olarak öne çıkan FIT'e 52 ülkeden turizm sektöründe varlık gösteren bin 700 kişi katılıyor ve fuarı bu yıl 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda, turizm sektöründe çalışan seyahat acenteleri ve hava yollarının yanı sıra çeşitli ülkeler de düzenledikleri kültürel aktivitelerle turistik yönlerini tanıtıyor.

Türk Hava Yolları, Latin Amerika, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın talimat vermesine rağmen Uzungöl'deki yapılar boşaltılmadı
Arjantin'de bir kadın kavga ettiği komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde işkence yaparak öldürdü Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]