THY'li voleybolcu Aelbrecht: CEV Challenge Cup'ta hedefimiz şampiyonluk

"Karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yaptık"

"Gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz"

Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları'nda (THY) forma giyen Belçikalı voleybolcu Freya Aelbrecht, "Ligde gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz. CEV Challenge Cup için de tabii ki hedefimiz şampiyonluk" dedi.

CEV Challenge Cup son 32 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 mağlup eden THY'de orta oyuncu olarak görev yapan Freya Aelbrecht, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"KARŞILAŞMAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Karşılaşmayı kazanabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten 29 yaşındaki Belçikalı voleybolcu, "Challenge Cup şu an bizim için çok büyük bir hedef. Tabii tahmin ettiğimiz gibi asla kolay olmayacak. Bugün de 3-0 olması için elimizden geleni yaptık ama tahmin ettiğimiz gibi çok kolay değildi, iyi bir takım. Bizim hedefimiz şampiyonluk olduğu için ritmimizi her zaman yukarıda tutmamız gerekiyor. Bu gibi maçlarda da kendi ritmimizi, kendi gücümüzü ve performansımızı yakalayıp ona göre oynamamız gerekiyor. Onların kaybedecek bir şeyi olmadığı için onlar için oynaması daha kolay ve keyifliydi. Biz de elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

"GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR YUKARI GİTMEK İSTİYORUZ"

Oynayacakları ikinci maçı kazanamamaları takdirde alınan galibiyetin işe yaramayacağını söyleyen Aelbrecht, "Bugün 3-0 kazanarak elimizden geleni yaptık ama ikinci maçı kazanmazsak bu hiçbir şey değil. O maçta da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yeni bir koçumuz var, Marcello Abbondanza, onun sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Ligde gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz. CEV Challenge Cup için de tabii ki hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.