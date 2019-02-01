Son Dakika Haberleri: Thy, Lufthansa'yı Geri Bıraktı

Thy, Lufthansa'yı Geri Bıraktı

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY) dünyada en çok yolcu taşıyan havayolu şirketleri arasında 9'ncu, uçak sayısı bakımından 10'ncu sırada yer alırken, başta Alman Havayolları Lufthansa olmak üzere birçok havayolu şirketini de geride bıraktı.

Thy, Lufthansa'yı Geri Bıraktı, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY) dünyada en çok yolcu taşıyan havayolu şirketleri arasında 9'ncu, uçak sayısı bakımından 10'ncu sırada yer alırken, başta Alman Havayolları Lufthansa olmak üzere birçok havayolu şirketini de geride bıraktı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresiden bir açıklama yapan THY Genel Müdür Bilal Ekşi, "Şu 'Çılgın Türkler'! Yolcu sayısında THY olarak dünyada 9. sıradayız. Uçak sayısı olarak 10. Sıradayız. Şükürler olsun. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" dedi.  

THY tarafından açıklanan 2017-2018 yılı verilere göre dünyada yolcu ve uçak sayısı bakımdan birinci sırada Delta Airlines yer adı. Alman Havayolu şirketi Lufthnasa, Air France, Singapur Airlines gibi şirketler THY'nin ardından sıralamada yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: DHA

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