Son dakika haberleri | THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı

07.03.2022 14:55
Son dakika haberleri | THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "22 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

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Türk Hava Yolları, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı - Son Dakika
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