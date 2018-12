THY New York Hattında 12 Ayda 550 Bin Yolcu Taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.

THY, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.



THY kış sezonunda saat 08: 15 ve saat 14: 50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06: 45'de, saat 13: 30'da ve saat 18: 25'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı'na sefer düzenliyor.



THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.



New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)



1. British Airways - 1 milyon 383 bin 119



2. Norwegian Air - 1 milyon 149 bin 889



3. Air France - 1 milyon 100 bin 38



4. Emirates Airlines - 989 bin 866



5. Alitalia - 624 bin 911



6. Lufthansa - 620 bin 286



7. Cathay Pacific - 611 bin 873



8. Aeroflot - 584 bin 780



9. Türk Hava Yolları - 550 bin 466



10. Carribean Air - 490 bin 23



11. Korean - 486 bin 746



12. Etihad - 482 bin 787



13. KLM - 475 bin 773



14. AeroMexico - 472 bin 752



15. Aer Lingus - 453 bin 455 - İstanbul

