THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt... - Son Dakika

THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt...
THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.
THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:17 Kaynak: AA
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