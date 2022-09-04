İBB İLE THY GÖREVLİLERİNİN YALI TARTIŞMASI

THY'nin 2009 yılında kiraladığı mülkiyeti İBB'ye ait olduğu belirtilen Ortaköy sahilindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde tartışması yaşandı. Yalıları denetlemek için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gelen İBB genel sekreter yardımcıları ve meclis üyeleri ile THY'nin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yalılara girmek isteyen İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu ekip, THY'nin güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi. Girişlerine izin verilmeyen İBB ekibi, denetim izninin verilmemesine karşı tutanak tutarak, suç duyurusunda bulunacakları belirtti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Kamu görevlileri içeri alınmıyor. Boğaziçi İmar, Boğaz'daki her türlü yasa dışı uygulamaya ilişkin, her an her dakika denetleme yapmakla görevli ve sorumlu birimimizdir. Kamu görevlilerine şu an burada görev yaptırılmıyor" dedi.

"ŞANTİYE ALANI DEFALARCA BASILMIŞTIR"