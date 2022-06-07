THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu - Son Dakika
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THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu

07.06.2022 11:09

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına, Orta Asya'da 2 bin 500 yılı aşkın tarihe sahip ve UNESCO "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan kadim şehri Buhara'yı da ekledi.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına, Orta Asya'da 2 bin 500 yılı aşkın tarihe sahip ve UNESCO "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan kadim şehri Buhara'yı da ekledi.

THY'nin 339'uncu uçuş noktası olan Buhara'ya TK266 sefer sayısıyla inen Airbus A321neo tipi uçağı Buhara Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

İlk sefer dolayısıyla Buhara Havalimanı apronunda kurdele kesildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, İstanbul-Buhara seferlerinin hayırla vesile olmasını diledi.

THY'nin Buhara'ya sefer başlatmasının Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen iş birliğinin yansıması olduğunu belirten Bekar, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konan hedefler doğrultusunda Türk Hava Yolları da üzerine düşeni başarıyla yapmaktadır. Bugün Özbekistan'da 5. noktaya Türk Hava Yolları uçuş başlatmış oldu. Tabii Özbekistan Hava Yolları da Türkiye'ye uçuşlarını sürdürüyor. Haftalık uçuş sayısı 40'ın üzerine çıktı. Böylece ülkelerimiz arasında ve özellikle tarihi turizm merkezi Buhara ile ülkemiz arasında yeni irtibatın daha da ilerleyeceğine eminim. İkili ilişkilerimiz her alanda gelişmektedir. Bu uçuşla birlikte ilişkilerimizin daha da pekişeceğine eminim." diye konuştu.

Bekar, Buhara'ya uçuş başlatılmasında emeği geçen Türk ve Özbek yetkililere teşekkür etti.

"Özbekistan'da Buhara'yı açarak 5. noktası açmış bulunuyoruz"

THY Satış Başkanı Mahmut Yayla da Buhara'ya sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THY'nin uçtuğu destinasyonlar hakkında bilgi veren Yayla, "Buhara uçuşuyla birlikte Asya ve Uzakdoğu bölgemizde uçtuğumuz nokta sayısını 46'ya çıkarmış bulunuyoruz. Taşkent, Semerkant, Fergana ve Urgenç hattında sonra Özbekistan'da Buhara'yı açarak 5. noktayı açmış bulunuyoruz. Bunun haklı sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Orta Asya'nın en eski yerleşimlerinden biri olan Buhara, 2 bin 500 yıldan daha eski bir tarihe sahip, İbni Sina ve İmam Buhari başta olmak üzere birbirinden kıymetli bilim ve ilim insanları yetiştirmiş kadim bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Yayla, 2019 yılında koronavirüs salgını öncesinde Buhara'yı ziyaret eden turist sayısının 3,7 milyon olduğuna dikkati çekerek, pandeminin etkisinin azaldığı bu dönemde Türk Hava Yolları'nın Buhara uçuşlarıyla bu sayıyı daha da artırmak istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Olgar ve Yayla, Özbek yetkililere maket uçak hediye etti. Törenin sonunda pasta kesildi.

Törene Buhara Vilayeti Turizm Departmanı Direktörü Suhrob Bobokalanov, Özbekistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Tohir Nazarov ile çok sayıda davetli katıldı.

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı-Buhara Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 2 günü (salı ve cuma) icra edilecek ve İstanbul Havalimanı'ndan saat 01.30'da, Buhara Havalimanı'ndan ise yerel saatle 09.10'da yapılacak.

THY Genel Müdürü Ekşi'nin açıklaması

THY'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise sahip olduğu değerleri ile gezginleri tarihi bir yolculuğa çıkaran Buhara'yı uçuş ağına eklemekten dolayı mutlu olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçmişi ve bugünü bir arada yaşayan bu kadim şehre düzenleyeceğimiz uçuşlarımız ülkemiz ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve manevi bağları desteklerken, Özbekistan'ın tarih kokan sokaklarını dünyanın dört bir yanından gezginlere açacaktır. Uçuşlarımızın hem Türkiye hem de Özbekistan için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu
THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu
THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu
THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu - Son Dakika

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