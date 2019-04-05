THY'nin 35 Yolcusuz Uçağı İstanbul Havalimanı'na Ulaştı
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THY'nin 35 yolcusuz uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştıİSTANBUL - İstanbul Havalimanı'na gece saatlerinde başlayan taşınma gün boyunca da devam etti.
THY
'nin 35 yolcusuz uçağı İstanbul
Havalimanı'na ulaştı
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'na gece saatlerinde başlayan taşınma gün boyunca da devam etti. Büyük taşınma kapsamında İstanbul Havalimanı'na yolcu uçaklarının boş olarak intikali sürerken, Atatürk Havalimanı
'ndan kalkan yaklaşık 35 yolcusuz uçak, İstanbul Havalimanına ulaştı.
İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük taşınma kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan yolcusuz olarak havalanan uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor. Binlerce tonluk malzemeler tırlarla karadan taşınırken, havadan da iki havalimanı arasındaki yoğun trafik sürüyor. Türk Hava Yolları
'na ait dev yolcu uçakları, belli aralıklarla boş olarak Atatürk Havalimanı'dan kalkarak İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştiriyor. 45 saat sürecek taşınma süresince 150'nin üzerinde uçağın İstanbul Havalimanı'na yolcusuz olarak gelmesi beklenirken, taşınmanın ilk günü olan bu akşam saatlerine kadar yaklaşık 35 uçak İstanbul Havalimanı'na teker koydu.
12 saat süreyle uçuşlar durdurulacak
Öte yandan karadan da operasyon sürerken taşınma kapsamında akşam trafiğinin rahatlamasıyla birlikte yüzlerce tır da yola çıkacak. Havalimanı taşınma işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için 6 Nisan 02.00 ile 14.00 saatleri arasında 12 saat süreyle Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulacak. Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer ise 6 Nisan saat 14.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara
'ya gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:57 Kaynak: İHA
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