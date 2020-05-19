THY'nin 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatışının 101. yılı anısına havalanan THY'nin İstanbul Samsun arasında gerçekleştirdiği tarihi uçuşla ilgili, "Amaç Milli Mücadele ruhunun gençliğe aktarılmasıdır, gençlerimizin 101 yıl önceki milli duyguyla yaşamasıdır." dedi.

Vali Kaymak, Samsun Çarşamba Havaalanı'na iniş yapan uçağın önünde, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi uçuş için Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.

Bugün Samsun'da büyük bir coşkunun yaşandığını ifade eden Kaymak, "Geçen yıl 100. yıl nedeniyle çok güzel etkinlikler yaptık. Meydanlar, alanlar doluydu. Bu sene koronavirüs nedeniyle bu şekilde programlar yapıyoruz. Amacımız Milli Mücadele ruhunun gençliğe aktarılmasıdır, gençlerimizin 101 yıl önceki milli duyguyla yaşamasıdır." diye konuştu.

"O umut, o inanç ve milli mücadele ruhunu taşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da tarihi anlara şahitlik yapıldığını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl 100. yıldı ve coşkusu bambaşkaydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye'nin kalbi Samsun'da atmıştı. Fakat bu yıl da koronavirüs tedbirlerine rağmen, tüm aldığımız önlem ve sosyal mesafe kurallarına rağmen, bugün, 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı o ilk adımla içimizde yeşeren o umut, o inanç ve milli mücadele ruhunu taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, THY'nin tarihi uçuşunun, 83 milyonun yüreğinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tarihi uçuşta 9 milyon hatıra bileti aslında yolcularına ulaştı. Ama ben şöyle inanıyorum, bugün bu uçak 83 milyonu taşıdı. Samsun'a 101 yıl önce Bandırma ile gerçekleşen bu yolculuk, bugün de yine o 83 milyonun taşıdığı ruhla birlikte THY tarafından Samsun'a taşındı."