THY'NİN AĞUSTOS AYI UÇUŞ PLANI BELLİ OLDU - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY) Ağustos ayı uçuş takvimi de belli oldu. THY, 1 Ağustos itibariyle Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai'ye uçuşlara başlayacak.
AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK UÇUŞ NOKTALARI
11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, 1 Ağustos itibariyle Rusya'da Moskova, Kazan, Soçi, Rostov, St. Petersburg, İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, Güney Afrika'da Cape Town ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşların başlaması planlanıyor.