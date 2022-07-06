THY'NİN AİRBUS A350-900 TİPİ 7'NCİ UÇAĞI İSTANBUL'DA - Son Dakika
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THY'NİN AİRBUS A350-900 TİPİ 7'NCİ UÇAĞI İSTANBUL'DA

06.07.2022 23:06

AVRUPA'da bayrak taşıyıcı havayolları arasında günlük sefer sayısında 1'inci olan Türk Hava Yolları (THY), filosunu yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam ediyor.

AVRUPA'da bayrak taşıyıcı havayolları arasında günlük sefer sayısında 1'inci olan Türk Hava Yolları (THY), filosunu yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam ediyor. THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini filoya kattı. Böylelikle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360 olurken, kargo dahil olmak üzere toplam uçak sayısı da 380'e ulaştı.

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçağı saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na indi. Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden THY'nin 7'nci A350'si, işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde seferlerine başlayacak.

Son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkat çeken A350-900'ler, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkıyor. Kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ve uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirildiği yeni nesil uçaklar pilotlara büyük kolaylık sağlıyor. THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor. Airbus'a 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verilen uçaklar peyderpey filoya dahil edilecek.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANLARA SAHİP

THY'nin A350-900 uçağı, modern ve konforlu, 32 adet Business ve 297 adet Comfort ekonomi olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemi ile donatılmış durumda.

A350'ler, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara ve yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojiler birlikte, yakıt ve emisyon tüketiminde yüzde 25'lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor. A350 XWB kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizidir; yolculara ve mürettebata en konforlu uçuş deneyimini sunan en modern uçak içi ürünlere sahip.

FİLODAKİ UÇAK SAYISI 380'E ULAŞTI

Öte yandan, THY'nin filosuna katılan son uçakla birlikte Airbus üretimi uçak sayısı 186 oldu. Böylelikle yolcu uçağı sayısı 360'a çıkarken, kargo dahil tüm uçak sayısı da 380'e ulaştı.

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THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'NİN AİRBUS A350-900 TİPİ 7'NCİ UÇAĞI İSTANBUL'DA - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY'NİN AİRBUS A350-900 TİPİ 7'NCİ UÇAĞI İSTANBUL'DA - Son Dakika
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