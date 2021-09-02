THY'nin Anadolu'dan yaptığı seferlerdeki gecikmeler aktarmalı yolcuları zora sokuyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları'nın (THY) Anadolu'dan yaptığı seferlerdeki gecikmeler aktarmalı yolculuk yapan vatandaşları zor duruma düşürüyor. Son olarak Elazığ'dan saat 11.30'da havalanması gereken İstanbul uçağında yaşanan 35 dakikalık rötar, özellikle aktarmalı gidecek olan yolcuların tepkisini çekti.

Anadolu şehirlerinden Türk Hava Yolları üzerinden bilet alarak İstanbul, Ankara İzmir ve yurtdışına aktarmalı yolculuk yapan vatandaşlar, yaşanan uzun süreli rötarlar nedeni ile hem maddi hem de manevi anlamda sorun yaşıyor. Son olarak Elazığ Havalimanından bugün saat 11.30'da havalanması planlanan uçağın 35 dakika rötar yapması vatandaşların tepkisini çekti. Yaşanan uzun süreli rötar nedeni ile aktarmalı uçaklarını kaçıran yolcular THY yetkililerine tepki göstererek yaşanan gecikmeler nedeni ile uğradıkları zararın karşılanmasını istedi. Rötardan etkilenen yolcular, "Benim başım dönüyor, yetkililere başımın döndüğünü söyledim. 10 dakika önceden gitmeme gerekiyordu ama almadılar beni. Gecikme iyi değil, gideceğimiz yerdeki uçuşlarımızı kaçırıyoruz. Aktarmalı gidiyoruz. İnşallah uçuşlarımıza yetişiriz. Almanya'ya gideceğiz ama uçuşta yaşanan rötar nedeni ile uçağı kaçırabiliriz" dedi. - ELAZIĞ